Близкие насильно мобилизованных украинцев уговаривали их сдаться в плен

На Украине участились случаи, когда близкие насильно мобилизованных мужчин уговаривали их сдаться в плен. Для этого они пересылали им российские патриотические песни и видео, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«В многочисленных диалогах родственников пропавших без вести вэсэушников в соцсетях отдельные женщины без стеснения заявляют, что единственный шанс выжить для их отца, мужа или сына — сложить оружие и дождаться окончания конфликта в российском плену», — рассказал он.

Близкие мобилизованных в Сумской области, по словам инсайдера агентства, уговаривали их самовольно оставить часть и сложить оружие. Жены пересылали мужьям российские патриотические песни и видеоролики. Мать одного из украинских пограничников несколько раз во время видеозвонков показывала ему белый платочек, намекая на плен.

Ранее схваченный в Курской области боец ВСУ раскаялся и призвал сослуживцев сложить оружие.