На Украине придумали, как не платить семьям погибших военных

Пленный боец Куц: на Украине сжигают тела военных, чтобы не платить их семьям

На Украине сжигают тела погибших военнослужащих ВСУ, чтобы не платить положенные их семьям выплаты. Об этом рассказал пленный украинский пограничник Иван Куц, видео его показаний опубликовало РИА «Новости» .

По словам Куца, сдавшегося в плен на границе с Белгородской областью на Харьковском направлении, число погибших среди украинских боевиков настолько велико, что в крематорий в Харькове не справляется, и в город завезли мобильные установки для кремации.

«Очень много раненых, еще больше убитых. <…> Сжигают трупы, чтобы не платить выплаты семьям погибших», — сказал военнопленный ВСУ.

Ранее попавший в плен в Курской области украинский военнослужащий Павел Короколин, что командование ВСУ никогда не отдавало приказа для вывоза тел погибших солдат с места боев.

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными 15 января. Из плена ВСУ вернулись 25 российских солдат. До этого Международная правозащитная организация заявила, что попавшие в плен российские военные подверглись пыткам на Украине. В большинстве случаев издевательства происходили сразу после захвата бойцов.