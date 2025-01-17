Международная правозащитная организация признала пытки в украинском плену

Попавшие в плен российские военные подверглись пыткам на Украине. В большинстве случаев издевательства происходили сразу после захвата бойцов, сообщила правозащитная организация Human Rights Watch .

Специалисты нашли свидетельства пыток в докладах мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине. Международная организация задокументировала жестокое обращение с россиянами на начальных этапах плена. За редким исключением издевательства прекратились после прибытия на постоянные места заключения.

HRW устроили условия содержания пленных. Правозащитники заявили, что они соответствовали международным стандартам.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что лишь один военнопленный на Украине из всех, с кем удалось пообщаться с сентября по ноябрь 2024 года, заявил об отсутствии пыток. Некоторые пожаловались на сексуальное насилие.