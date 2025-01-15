Россия вернула из украинского плена 25 военных
Минобороны сообщило о возвращении 25 военных из украинского плена
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными. Из плена ВСУ вернулись 25 российских солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ», — отметили в министерстве.
Посреднические усилия в обмене оказали Объединённые Арабские Эмираты. Сейчас военнослужащие ВС России находятся в Белоруссии. Им дали возможность связаться с родственниками и оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
В Минобороны добавили, что после возвращения домой бойцов отправят на лечение и реабилитацию.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия продолжает процесс обсуждения обмена военнопленными и дорожит жизнью каждого военнослужащего.
В конце прошлого года Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена ВСУ российскими солдатами. На показанных пресс-службой оборонного ведомства кадрах бойцы позвонили своим семьям, чтобы сообщить о скором возвращении домой.