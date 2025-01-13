Командование ВСУ никогда не отдавало приказа для вывоза тел погибших солдат с места боев. Об этом заявил попавший в плен в Курской области украинский военнослужащий Павел Короколин. Видео с его рассказом опубликовал сайт kp.ru .

Мужчина пояснил, что сам попал в зону боевых действий из Черкасской области. В сентябре прошлого года его насильно мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине).

Через несколько дней нахождения в военной части в Новомосковске Короколина вместе с другими мобилизованными перебросили в Сумскую область, а оттуда в курское приграничье, где развернулись тяжелые бои и многие украинские военные погибли. Но их тела никто не забрал.

«„Двухсотых“ я ни одного не видел, чтобы забирали. Это неправильно. Это просто пушечное мясо», — рассказал Короколин.

Сдавшийся в плен украинский военный заявил, что дважды пытался сложить оружие. В первый раз он совершил такую попытку в декабре на третий день боевых действий. Когда украинец оставил позиции, его схватили и силой доставили обратно в батальон. Снова оказавшись на передовой, Короколин вышел на бойцов российской группировки «Север» и сдался, чтобы сохранить свою жизнь.

В конце прошлой недели появилось видео с обращением к командованию ВСУ от сдавшихся в плен украинских военных в Курахове. Солдаты заявили, что начальство их бросило без поддержки и боеприпасов. По словам военных, их спасли российские бойцы из 110-й бригады батальона «Борз».