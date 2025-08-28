Начальную военную подготовку на Украине нужно вести с детского сада, практические занятия — со средней школы. Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко выступил с таким предложением на YouTube-канале Анны Максимчук.

«Я бы делал следующим образом: подготовка начинается со школы, с детского сада она начинается интеллектуально, а фактически — на уровне пятого класса», — сказал он.

В школьную программу Федоренко предложил включить тактическую медицину и основы боевого слаживания. По его задумке, военная подготовка продолжится в техникумах и вузах. Отличившихся студентов комбриг предложил склонять к подписанию контракта с ВСУ.

Школы на Украине практически опустели. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев насчитало 1,4 миллиона украинских беженцев по всему миру в возрасте от трех до 17 лет.