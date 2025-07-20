Около 1,5 миллиона украинцев не оповестили о призыве в армию из-за нехватки денег на конверты для повесток. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью с Radio NV, опубликованном на YouTube-канале .

В ходе проверок в ТЦК (аналог военкомата на Украине) обнаружилось, что многие призывники не встали на учет.

«Мы говорим: там полтора миллиона, почему они не встали (на учет)? — Они не знают. — А вы их оповещали? — Ну, не всех. — А почему? — Не было денег на конверты», – рассказал секретарь.

Костенко назвал данную ситуацию абсурдной.

Ранее пленный ВСУ рассказал о катастрофических потерях украинской армии: людей на службу набирают, но «они исчезают куда-то». Также солдат поделился, как попал на поле боя. Он пошел получать справку для устройства на работу, однако сотрудники ТЦК выдали ему документы для отправки на передовую. Мужчина пытался уклониться, но его все равно поймали.

О случаях насильственной мобилизации сообщают почти каждый день. Недавно в Харьковской области женщина умерла, пытаясь отбить сына у военкомов.