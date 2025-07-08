Потери ВСУ на передовой очень высокие — солдаты просто исчезают. Об этом заявил пленный военный Александр Сычугов, его процитировало РИА «Новости» .

«Думаю, порядка миллиона уже погибло. Людей набирают, и они исчезают куда-то», — объяснил военнослужащий.

Также он рассказал, как попал на поле боя. Пошел в военкомат, чтобы получить справку для устройства на работу. Прошел медкомиссию и ему сразу выдали документы для отправки на передовую. От мобилизации мужчина пытался уклониться, но его все равно поймали сотрудники ТЦК.

Он отметил, что мобилизационный ресурс Украины сильно истощился. Служить заставляют даже мужчин в преклонном возрасте. В его родном городе из мужского населения остались только сотрудники военкоматов.

Ранее американский аналитик Марк Слебода заявил, что власти Украины готовы пожертвовать каждым гражданином страны ради продолжения безумной борьбы с Россией. Руководство киевского режима стало даже обсуждать подготовку мобилизации женщин.