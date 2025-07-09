В Харьковской области женщина умерла, пытаясь отбить сына у ТЦК

Женщина скончалась во время попытки помешать сотрудникам ТЦК забрать сына в Харьковской области. Видеозапись произошедшего появилась в местных Telegram-каналах.

В городе Мерефе сотрудники территориального центра комплектования насильно посадили молодого человека в автобус, в то время как его мать пыталась им помешать. Женщина в отчаянии вцепилась в капот машины, чтобы остановить транспорт.

На опубликованных кадрах видно, как автобус сдал назад, но мать не отпустила автомобиль. Она продолжала кричать и молить, прося, чтобы ее сына отпустили.

К ней выбежал мужчина, предположительно сотрудник полиции, и начал выкручивать ей руки. После борьбы силовику удалось оттолкнуть женщину, и автобус уехал.

На последних секундах записи женщина упала на землю без сознания, к ней подбежали люди.

По данным украинских источников, у женщины случился инфаркт. Прибывшие медики не смогли помочь женщине и констатировали смерть.

Ранее RT сообщил, что в Киеве застрелили заместитель начальника городского территориального центра комплектования, подполковника ВСУ.