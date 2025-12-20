«Мы не согласимся»: Зеленский отверг предложение Путина о безопасности выборов

Зеленского напугали слова Путина об остановке ударов во время выборов

Россия намерена взять под контроль проведение выборов на Украине. С таким заявлением в беседе с Польским агентством печати выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Так он отреагировал на предложение президента России Владимира Путина остановить боевые действия на время голосования на президентских выборах.

Об этом глава государства заявил во время программы «Итоги года».

Путин подчеркнул, что украинские власти также должны дать право на голосование украинцам, которые живут в России.

Зеленский заявил, что увидел в этом заявлении президента России стремление взять под контроль проведение выборов.

«Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал», — подчеркнул он.

Украинский лидер добавил, что организация голосования в условиях военного времени потребует серьезных изменений в законодательстве и он готов пойти на этот шаг, так как «не намерен держаться за президентское кресло».

По его словам, пока он не видит желания граждан участвовать в выборах из-за продолжающихся боевых действий.

В начале декабря Зеленский заявил, что готов принять участие в новых президентских выборах, и даже попросил депутатов Верховной рады разработать закон о проведении голосования в условиях военного времени.

Так он отреагировал на критику президента США Дональда Трампа, который подчеркнул, что в США во время Второй мировой войны выборы никто не отменял.