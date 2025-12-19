Путин не исключил, что Россия не будет наносить удары по Украине в день выборов

Россия готова отказаться от ударов по Украине в тот день, когда там будут проходить выборы. Об этом заявил президент Владимир Путин на «Итогах года».

Глава государства добавил, что Россия готова содействовать безопасному волеизъявлению. При этом он призвал Украину не пытаться использовать выборы как предлог для остановки продвижения российской армии.

Кроме того, по его словам, в России живут миллионы украинцев, которые тоже имеют право голоса, поэтому необходимо обеспечить им такую возможность.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину провести президентские выборы, не исключив, что на них все равно одержит победу Владимир Зеленский.