Зеленский назвал условие начала выборов на Украине

Украинские власти будут готовы к выборам в течение нескольких ближайших месяцев. С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский, передает «РБК Украина» .

«Так как этот вопрос сегодня поднимает президент США, я отвечу кратко — я готов к выборам.

Он попросил западных партнеров помочь обеспечить безопасность. Украинский лидер пообещал готовность к проведению избирательной кампании в течение 60-90 дней.

Президент США Дональд Трамп призывал к проведению выборов на Украине во вторник, 9 декабря, в интервью Politico.

Ранее американский лидер заявил, что надеется на достижение договоренности по мирному урегулированию конфликта «к Рождеству».