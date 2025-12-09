Трамп пообещал больше не давать деньги Украине

Трамп: США больше не дадут денег Украине после транша $350 млрд при Байдене

Он отметил, что его предшественник Джо Байден активно финансово поддерживал ВСУ, но нынешнее американское руководство не будет повторять этой ошибки.

«Знаете, нас это не касается. Наша страна больше не платит никаких денег с тех пор, как Байден так глупо дал им 350 миллиардов долларов», — подчеркнул Трамп.

По его словам, на Украине давно пора провести президентские выборы.

Ранее в прессе появились сообщения об увеличившемся давлении на украинское руководство со стороны США.

По информации издания Axios, Белый дом требует от президента республики Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки и согласиться на другие компромиссы ради урегулирования конфликта.