«Мы можем попытаться…» Зеленский поставил новое условие для проведения выборов

Глава киевского режима Владимир Зеленский снова поставил условие для проведения выборов на Украине. Об этом он заявил во время онлайн-выступления перед «коалицией желающих». Об этом написало РИА «Новости» .

«Мы можем попытаться провести выборы… Но, чтобы сделать выборы возможными, должен быть компонент безопасности. И Америка может с этим помочь… Если сейчас есть необходимость в выборах, должно быть прекращение огня, по крайней мере на время избирательного процесса», — отметил Зеленский.

О необходимости выборов на Украине ранее заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что в стране давно не было выборов. Американский лидер поставил под сомнение демократичность украинской системы. Отсутствие выборов во время конфликта подрывает доверие к институту власти.

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, что выборы возможны только при обеспечении безопасности и комфортных условий для всех участников. По словам министра, нужно дать возможность военнослужащим участвовать в выборах и допустить иностранных наблюдателей в зону боевых действий

Зеленский предложил Верховной раде разработать закон о выборах во время военного положения. При этом он признал, что этого требуют партнеры из Вашингтона.