«Мы можем попытаться…» Зеленский поставил новое условие для проведения выборов
Зеленский потребовал от России прекращения огня для проведения выборов
Глава киевского режима Владимир Зеленский снова поставил условие для проведения выборов на Украине. Об этом он заявил во время онлайн-выступления перед «коалицией желающих». Об этом написало РИА «Новости».
«Мы можем попытаться провести выборы… Но, чтобы сделать выборы возможными, должен быть компонент безопасности. И Америка может с этим помочь… Если сейчас есть необходимость в выборах, должно быть прекращение огня, по крайней мере на время избирательного процесса», — отметил Зеленский.
О необходимости выборов на Украине ранее заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что в стране давно не было выборов. Американский лидер поставил под сомнение демократичность украинской системы. Отсутствие выборов во время конфликта подрывает доверие к институту власти.
Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, что выборы возможны только при обеспечении безопасности и комфортных условий для всех участников. По словам министра, нужно дать возможность военнослужащим участвовать в выборах и допустить иностранных наблюдателей в зону боевых действий
Зеленский предложил Верховной раде разработать закон о выборах во время военного положения. При этом он признал, что этого требуют партнеры из Вашингтона.