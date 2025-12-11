Трамп призвал Зеленского быть реалистом в оценке конфликта с Россией

Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского «быть реалистом», оценивая ситуацию в конфликте с Россией. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме, трансляцию вели в соцсети Х .

«Я думаю, [Зеленскому] нужно быть реалистом. На Украине уже давно не было выборов. Они теряют огромное количество людей. <…> Они каждую неделю теряют тысячи и тысячи людей. Они хотят, чтобы этому был положен конец», — заявил Трамп.

Американский президент поставил под сомнение демократичность украинской системы, а также упомянул массовую коррупцию на Украине. Отсутствие выборов во время конфликта подрывает доверие к институту власти. Трамп заявил, что 82% украинцев требуют заключить мирное соглашение.

Зеленский предложил Верховной раде разработать законы о выборах во время военного положения. При этом он отметил, что на этом настаивает «ключевой партнер в Вашингтоне».