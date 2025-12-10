Зеленский предложил Раде разработать закон о выборах во время военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде разработать законы о выборах во время военного положения. Такое заявление украинский лидер сделал об этом во время своего вечернего обращения.

Зеленский рассказал, что провел предметный разговор с представителями Рады.

«Если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах на Украине, <…> мы должны дать законные ответы на каждый вопрос», — заявил он.

Накануне президент США Дональд Трамп в жесткой форме напомнил, что на Украине давно пора провести президентские выборы. Он добавил, что его предшественник Джо Байден активно финансово поддерживал ВСУ, но нынешнее американское руководство не будет повторять этой ошибки.