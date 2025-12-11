Выборы на Украине возможны только при обеспечении безопасности и комфортных условий для всех участников. Такое заявление сделал глава Минобороны страны Денис Шмыгаль на форуме по безопасности в Аспене.

Он отметил, что важно обеспечить безопасность голосования, включая участки на передовой. Также нужно дать возможность военнослужащим участвовать в выборах и допустить иностранных наблюдателей в зону боевых действий, чтобы они могли следить за процессом.

«Если есть идеи, как обеспечить безопасность на передовой, как дать возможность проголосовать всем нашим защитникам в ходе этих выборов, как привлечь иностранных наблюдателей на передовую <…> Мы можем это сделать, безусловно, в любое время, когда будем готовы», — сказал Шмыгаль.

Выборы президента на Украине, запланированные на март 2024 года, были отложены из-за военного положения. В мае того же года истек пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского.

Киев заявляет, что президент остается в должности до избрания нового, согласно Конституции. В Москве считают, что легитимность Зеленского исчерпана.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что президент США Дональд Трамп начал оказывать политическое давление на Зеленского. Медведчук считает, что первый шаг к отстранению украинского лидера был сделан, когда Трамп призвал к проведению выборов на Украине.