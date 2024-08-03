Могут договориться. Обмен заключенными между Россией и США напугал Украину

WP: обмен заключенными между США и Россией насторожил Украину

Украина с опаской наблюдала за обменом заключенными между Россией и США. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Высшие должностные лица Украины, включая президента Владимира Зеленского, не комментировали обмен пленными. Но масштаб, сложность и важность процесса не остались незамеченными, отметили журналисты, ведь в нем участвовали чиновники девяти стран.

«Обмен пленными показывает, что Москва и Запад могут договариваться», — подчеркнули авторы материала.

Сложившаяся ситуацию вызвала панику на Украине. Власти боятся, что США начнут секретные переговоры с Россией, что приведет к потере каналов по поступлению оружия и взятых в долг денег.

«Если любой из этих путей жизни будет отрезан, Украина окажется в большой беде», — написали журналисты.

Россия провела масштабный обмен заключенными со странами Запада. По итогам сделки в домой вернулись восемь арестованных или осужденных россиян, их встретил президент России Владимир Путин. Каждого из них глава государства приветствовал крепким рукопожатием или объятиями.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок охарактеризовала процесс обмена заключенными между странами как «деликатную дилемму». Она отметила, что никому решение не далось легко.