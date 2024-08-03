Сегодня 01:20 Вышел первым и обнял Путина. Кто такой Вадим Красиков, вернувшийся после обмена? Вадим Красиков вернулся в Россию после обмена заключенными и обнял Путина 0 0 0 Фото: Пресс-служба Кремля Общество

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Россия и Белоруссия провела обмен заключенными со странами Запада в аэропорту Анкары. По итогам сделки в домой вернулись восемь арестованных или осужденных россиян. В аэропорту прибытия их ждал президент России Владимир Путин, который уделил особое внимание одному из вернувшихся. Это был осужденный в Германии на пожизненное заключение Вадим Красиков. 360.ru собрал все, что известно об этом человеке.

Как жил Вадим Красиков до поездки в Германию?

Вадим Красиков — уроженец села Кенестобе Туркестанской области Казахстана. Сейчас ему 58 лет, а через несколько дней он отметит свой день рождения, но на этот раз на свободе. В 80-е годы Красиков вместе с родителями переехал в Бурятию, где встретил свою будущую жену. По неподтвержденным данным, он окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище и служил в Афганистане, где оставался до вывода советских войск. Вернувшись в Советский Союз, Красиков с супругой переехал в Иркутск, где они завели двоих детей. Семья распалась и в 2010 году Красиков женился во второй раз на уроженке Харькова Екатерине. С новой супругой он переехал в Москву, где купил квартиру. О своей работе Красиков не рассказывал даже жене, которую полностью обеспечивал. Другой информации в открытом доступе до поездки Красикова в Берлин нет. Журналисты-расследователи утверждают, что все сведения о нем удалены из российских государственных баз данных.

Убийство террориста в парке Берлина

Получивший политическое убежище в Германии бывший полевой командир чеченских сепаратистов Зелимхан Хангошвили 23 августа 2019 года вышел из дома в Берлине. Его путь лежал через парк Тиргартен.

Там его встретил вооруженный мужчина, который трижды выстрелил в Хангошвили. Две пули попали грузину в голову, а одна ранила в плечо.

Убедившись, что жертва получила смертельные травмы, стрелок на велосипеде доехал до озера Шпрее. На месте он положил пистолет с глушителем в пакет и вместе со снятым с головы париком бросил в воду.

Фото: Википедия

Стрелка заметили прохожие. Одна из женщин заявила, что убийство походило на казнь, потому что второй второй выстрел в голову мужчина с пистолетом сделал в упор. Горожане быстро вызвали полицейских, которые оцепили весь район и подняли в воздух вертолеты. Подозреваемого в убийстве быстро задержали. Все обвинения в свой адрес он отрицал, представился Андреем Соколовым и попросил встречу с российским консулом.

Почему Красиков представился Соколовым?

Свою личность задержанный подтвердил своим загранпаспортом, куда посольство Франции в Москве внесло многократную шенгенскую визу. Журналисты-расследователи из Der Spiegel выяснили, что человека с такими личными данными не существует в природе. Поэтому неизвестно, как он улетел из России, потому что пограничники сравнивают данные загранпаспорта с обычными документами по внутренней системе. Тогда же впервые редакция назвала настоящее имя подозреваемого — Вадим Красиков.

Фото: РИА «Новости»

В ходе судебного разбирательства, которое началось в 2021 году, эту информацию подтвердил один из свидетелей. Он представился родственником обвиняемого, так как они оба женаты на сестрах. В Берлин для дачи показаний он приехал из Харькова, чтобы, по его словам, выступить в защиту подсудимого, сообщил DW *.

В ходе дачи показаний свидетель честно признался, что не знает, кем работает Красиков. Но, по словам его супруги, она видела у него удостоверение какой-то российской спецслужбы. Также известно, что он постоянно ездил в командировки.

Свидетель отметил, что несколько лет назад услышал от родственника заявление, что он получил звание полковника. Посчитав это шуткой, он спросил «почему не генерала?», но получил серьезный ответ: «Потому что не умею делать гадости».

Фото: Pixabay

По словам родственника, Красиков очень порядочный и немногословный человек, который хорошо зарабатывает. У него есть квартира в Москве, новые автомобили BMW и Porsche Cayenne. Опрошенный подчеркнул, что супруга родственника во время его очередной командировки пожаловалась ему: «Если он не вернется быстро, он не вернется никогда».

Какой приговор получил Красиков в Германии

Сторону обвинения в процессе Красикова представлял федеральный прокурор Рональд Георг. Он настаивал, что подсудимый действовал по приказу руководства России.

Рассматривавший дело судья Олаф Арнольди согласился с этой позицией прокуратуры и прописал это в обвинительном заключении. В конце он объявил, что подсудимый получил пожизненный срок.

Фото: Pixabay

Посол России в Берлине Сергей Нечаев назвал приговор политически мотивированным и необъективным. Он подчеркнул, что решение еще сильнее осложнит отношения двух стран, которые и без того находятся не на самом высоком уровне. Но на этом все не закончилось. После суда Германия объявила персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства. Министр иностранных дел страны Анналена Бербок потребовала их высылки из страны. Ее поддержал канцлер Олаф Шольц. Российский МИД принял встречные меры и выслал двух сотрудников посольства Германии. |

Как Путин относится к Красикову?

За несколько дней до оглашения приговора президент России Владимир Путин косвенно пытался оправдать оказавшегося под судом в Берлине соотечественника. В ходе выступления на пресс-конференции по итогам нормандского саммита глава государства заявили, что убитый Хангошвили стоял за организацией терактов в метро Москвы. Путин добавил, что также боевик принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе и находился в розыске. Про осужденного за убийство Красикова, не называя имени, президент впервые рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Путин заявил, что один патриотически настроенный человек ликвидировал в одной из европейских столиц бандита, который издевался над военнопленными.

Нашелся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц. Сделал он это по собственной инициативе или нет — это другой вопрос. Владимир Путин Президент России

В этот момент тема беседы касалась арестованного по обвинению в шпионаже американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, о судьбе которого спросил Такер. В частности, он предложил президенту России провести обмен. На что Путин заявил, что российские спецслужбы открыты для переговоров и они уже идут. По всей видимости, стороны сумели договориться, потому что Красиков вернулся в Россию, а Гершкович улетел в США.

Вадим Красиков сотрудник российских спецслужб или нет?

Настоящее место работы Вадима Красикова на следующий день после обмена раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал его сотрудником Федеральной службы безопасности, который раньше служил в «Альфе». То есть в антитеррористическом подразделении силового ведомства. «В „Альфе“ он служил с некоторыми сотрудниками, которые сейчас работают в президентской охране. Поэтому, естественно, они друг друга приветствовали вчера, когда увиделись», — заявил Песков. В аэропорту Внуково самолет с прибывшими домой россиянами встречал президент России Владимир Путин.

Одним из первых в брюках, синей кепке и черной спортивной куртке Adidas спустился Вадим Красиков. Президент протянул ему руку и сказал «Здорово», как старому знакомому. После этого он обнял вернувшегося из пожизненного заключения бывшего коллегу по службе. *DW (Deutsche Welle) — СМИ, признанное в России иностранным агентом.