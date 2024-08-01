Путин встретил в аэропорту Внуково вернувшихся после обмена россиян

Президент России Владимир Путин прибыл в аэропорт Внуково, где встретил у трапа самолета вернувшихся после обмена россиян. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Глава государства лично приехал в аэропорт, где приземлился борт», — отметил корреспондент агентства.

Вернувшихся граждан России также встретили военнослужащие президентского полка. На взлетном поле расстелили красную ковровую дорожку.

До этого в ФСБ заявили о возвращении на Родину восьми россиян, которые были задержаны или находились в местах заключения в ряде натовских стран. В список попали Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, а также Вадим Соколов (Красиков) и Владислав Клюшин.

Также ФСБ опубликовала кадры посадки в автобус в Анкаре заключенных, которых обменяли на россиян. В их числе оказались Эван Гершкович, Пол Уилан и Рико Кригер.

Ранее ведущий Fox News Трейс Галлахер заявил, что Гершковича, осужденного в России за шпионаж, могут освободить в рамках обмена и вернуть в США в течение суток.