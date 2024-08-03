«Деликатная дилемма». Бербок высказалась об обмене заключенными
Бербок назвала процесс обмена заключенными между странами деликатной дилеммой
Глава МИД Германии Анналена Бербок охарактеризовала процесс обмена заключенными между странами как «деликатную дилемму». Об этом сообщило Tagesschau.
Она заявила, что «никому в федеральном правительстве это решение не далось легко», имея в виду освобождение россиянина, известного как Вадим Красиков.
Ранее канцлер страны Олаф Шольц признался, что освободил Красикова только по личной просьбе президента США Джо Байдена.
Россиянин получил пожизненный срок в Германии в 2019 году за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого Россия неоднократно требовала выдать по обвинению в терроризме.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед процедурой обмена помиловал немецкого наемника Рико Кригера, которого должны были казнить.