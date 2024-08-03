«Деликатная дилемма». Бербок высказалась об обмене заключенными

Бербок назвала процесс обмена заключенными между странами деликатной дилеммой

Kira Hofmann
Фото: Kira Hofmann/Global Look Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок охарактеризовала процесс обмена заключенными между странами как «деликатную дилемму». Об этом сообщило Tagesschau.

Она заявила, что «никому в федеральном правительстве это решение не далось легко», имея в виду освобождение россиянина, известного как Вадим Красиков.

Ранее канцлер страны Олаф Шольц признался, что освободил Красикова только по личной просьбе президента США Джо Байдена.

Россиянин получил пожизненный срок в Германии в 2019 году за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого Россия неоднократно требовала выдать по обвинению в терроризме.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед процедурой обмена помиловал немецкого наемника Рико Кригера, которого должны были казнить.

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