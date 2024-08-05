МИД Украины отреагировал на решение Мали разорвать дипломатические отношения

Украинский МИД назвал решение Мали разорвать дипломатические отношения поспешным и недальновидным и заявил, что оставит за собой право на ответ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия переходного правительства Республики Мали», — заявили дипломаты.

Правительство переходного периода, действующее в Мали, крайне негативно отреагировало на сообщения, что Украина поддерживает повстанцев-туарегов, воюющих с правительственными войсками. Власти страны расценили это как нарушение суверенитета и поддержку международного терроризма.

Раскритиковали Украину и в соседней Буркина-Фасо. Власти страны выразили поддержку Мали в борьбе за свободу.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что в атаке на бойцов ЧВК «Вагнер» на территории африканской республики не обошлось без вклада Запада.