МИД Украины отреагировал на решение Мали разорвать дипломатические отношения

МИД Украины назвал решение Мали разорвать дипотношения недальновидным

Фото: РИА «Новости»

Украинский МИД назвал решение Мали разорвать дипломатические отношения поспешным и недальновидным и заявил, что оставит за собой право на ответ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия переходного правительства Республики Мали», — заявили дипломаты.

Правительство переходного периода, действующее в Мали, крайне негативно отреагировало на сообщения, что Украина поддерживает повстанцев-туарегов, воюющих с правительственными войсками. Власти страны расценили это как нарушение суверенитета и поддержку международного терроризма.

Раскритиковали Украину и в соседней Буркина-Фасо. Власти страны выразили поддержку Мали в борьбе за свободу.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что в атаке на бойцов ЧВК «Вагнер» на территории африканской республики не обошлось без вклада Запада.

«Предстоит операция». Брат избитого в Феодосии боксера рассказал о его состоянии

«Ремейк 2008 года». Россиян предупредили о последствиях падения курса биткоина

Детские смерти и полный хаос. Массовые протесты в Британии напомнили о давней проблеме

Кобзари Франкенштейна. Из чего украинские декоммунизаторы создают новых истуканов?

Агрессивное безумие. Как и почему наши дети прикончат нас

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте