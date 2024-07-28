Депутат Чепа обнаружил след Запада в нападении на бойцов ЧВК «Вагнер» в Африке

Сепаратисты-туареги напали на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали по наводке западных стран. Об этом
Lenta.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Он напомнил, что туарегам оказывает поддержку Франция. Депутат выразил уверенность, что в Мали и Буркина-Фасо находятся наемники ЧВК Academi, также известной как Blackwater. Именно западные боевики координируют действия туарегов, получая финансирование из Франции, добавил он.
Ранее военный эксперт Борис Рожин в своем
Telegram-канале сообщил, что в Мали после засады сепаратистов из «Координации движений Азавада» пропал преемник основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с позывным Лотос. Нападение было внезапным и совершалось «под покровом песчаной бури». «Вагнеровцы» оперативно обменяли преемника Пригожина обратно.
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