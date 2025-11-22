Медведев: лучше Ермака во главе делегации Украины мог быть только Миндич

Назначение главы офиса президента Украины Андрея Ермака руководителем делегации по переговорам о мирном плане США стало «отличным выбором». Об этом с сарказмом заявил в Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Кровавый киевский клоун назначил Ермака главой делегации на переговорах с США и „другими международными партнерами“. Отличный выбор. Лучше него только Миндич», — написал он.

Сам Зеленский называл коррупцию на Украине абсолютно нормальным явлением и заявил, что она бывает везде. Глава киевского режима отмечал, что скандал с коррупцией якобы раздувают Россия и США, но внутри страны ситуацию уже расследуют.

Умеров объявлял, что первая встреча для консультаций по деталям мирного соглашения с американскими чиновниками состоится в Швейцарии в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп уточнял, что ждет ответа Украины на мирный план до 27 ноября.