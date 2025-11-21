Трамп назвал неизбежной потерю Украиной оставшихся территорий Донбасса

Украина не сможет сохранить контроль над оставшимися территориями Донбасса и потеряет его в самое ближайшее время. Об этом в эфире радиостанции Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

«Эту землю они потеряют в очень короткий срок», — подчеркнул Трамп.

Так он впервые прокомментировал идею передачи украинских территорий под контроль России в рамках рамочного соглашения об урегулировании конфликта.

Президент США добавил, что занялся урегулированием конфликта ради того, чтобы остановить боевые действия, которые приводят к человеческим жертвам.

«Мы хотим, чтобы убийства прекратились», — пояснил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что времени для принятия предложения о мирном урегулировании у украинских властей немного. Трамп пояснил, что четверг, 27 ноября, — хороший день для подписания мирной сделки.

«Мы считаем, что время вполне подходящее», — сказал он.

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что получил от американской делегации план по урегулированию кризиса дипломатическим путем и обсудил его с европейскими лидерами.

По данным агентства Bloomberg лидеры Франции, Германии и Великобритании не согласились с большей частью пунктов и подчеркнули, что не согласны с сокращением численности ВСУ.