Ермак возглавил делегацию Украины для обсуждения мирного плана США

Украинскую делегацию для переговоров по американскому плану урегулирования конфликта возглавил глава офиса президента Андрей Ермак. Об этом говорится в указе за подписью лидера страны Владимира Зеленского.

В состав делегации также вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, начальник Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов, глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, а также представители МИД, СБУ и СНБО.

«Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира», — отметили в тексте указа.

Умеров объявил, что первая встреча для консультаций по параметрам мирного соглашения с высокопоставленными американскими чиновниками пройдет в Швейцарии в ближайшие дни.

«Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов», — пояснил он в Telegram-канале.

В минувшую пятницу 21 ноября, украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что детали мирного плана США доработают специально назначенные советники, включая представителей стран Евросоюза.

Он пояснил, что пришел договорился об этом по итогам переговоров с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и приехавшим в Киев американским министром Сухопутных войск Дэном Дрисколлом.

«Договорились быть на постоянной связи. Команды готовы работать 24 на семь», — заявил Зеленский.

Президент США Дональд Трамп объявил, что ждет ответа Украины на предложение по мирному плану до ближайшего четверга, 27 ноября. По данным агентства Reuters, если украинские власти откажутся от подписания соглашения, то останутся без американской военной поддержки и данных разведки.