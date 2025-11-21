Зеленский назвал коррупцию на Украине нормальным явлением

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании партии «Слуга народа» назвал коррупцию нормальным явлением, отметив, что она бывает везде. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

Депутат Верховной рады Железняк процитировал главу киевского режима, оценившего реакцию России и США на антикоррупционное расследование НАБУ.

«Качают сейчас скандал россияне, да и немного американцы присоединились. Но мы знаем, кто это делает внутри, уже расследуем это», — заявил Зеленский.

До этого российский лидер Владимир Путин прокомментировал коррупционный скандал в украинской власти, отметив, что политическое руководство в Киеве сейчас представляет собой преступную группировку.

На Украине ранее арестовали бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по делу близкого к Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича, замешанного в коррупционных схемах. Предприниматель успел сбежать в Израиль.

Блогер Анатолий Шарий ранее в новом видео на YouTube заявил, что Елена Зеленская тоже была причастна к коррупционной схеме Миндича. Как писали украинские СМИ, бизнесмен отметился еще и тем, что во время обысков сотрудники НАБУ обнаружили у него похищенные из Лувра ювелирные изделия.