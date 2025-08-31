Убитый во Львове Андрей Парубий являлся одним из лидеров Майдана, пытавшихся стравить народы России и Украины. Его смерть сравнима с ликвидацией соратника Адольфа Гитлера в нацистской Германии, сообщил РИА «Новости» депутат ДНР Борис Литвинов.

По его словам, имя Парубия известно с начала Русской весны. Литвинов назвал его одним из лидеров Майдана.

«Это одиозная фигура, которая пыталась всеми своими силами украинский народ с русским народом. Я бы это мог сравнить, если бы во время Великой Отечественной войны был бы убит один из приспешников Гитлера, один из его соратников», — сказал он.

Киллер настиг Парубия в Сыховском районе Львова. От восьми огнестрельных ранений политик умер на месте. Его соратники из партии «Европейская солидарность» выдвинули версию о внутриукраинской подоплеке. В причастности к убийству созналась ультраправая группировка The Base White Phoenix.