Украинские радикалы заявили о причастности к убийству Парубия

Украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») причастно к убийству экс-председателя Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщили в Telegram-канале ее филиала.

«Мы, организация „Белый феникс“, заявляем о своей поддержке в ликвидации предателя и осквернителя украинской нации и белой расы — Андрея Парубия», — отметили в заявлении.

Представители группировки обвинили Парубия в «предательстве и осквернении украинской нации». Также радикалы заявили, что судьба экс-спикера рады должна стать уроком и предупреждением для всех предателей Украины.

Об убийстве Андрея Парубия во Львове стало известно 30 августа. В бывшего парламентария выстрелили не менее восьми раз. Киллер, который скрылся с места расправы, был одет как работник службы доставки.