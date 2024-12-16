«Квартал 95» Зеленского показал карту Украины без Крыма

В анонсе новогоднего шоу актеры «Квартала 95» показали карту Украины без Крыма. На это обратил внимание телеканал RT.
«В рекламе выпуска актеры студии мечтают о том, как „Россия исчезнет“, при этом с карты стерли Россию вместе с Крымом», — сообщили авторы поста.
По информации RT, рекламный ролик уже удалили из соцсетей «Квартала 95».
В сентябре на Украине разразился скандал из-за того, что в школы поставили новые учебники для семиклассников с картой страны без Крыма. Главный дизайнер издательства «Литера» из-за этого лишился работы.