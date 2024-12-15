МИД Украины возмутился из-за карты ФИФА с Крымом

МИД Украины потребовал от ФИФА извинений за карту Украины без Крыма

Украина потребовала публичных извинений от Международной федерации футбола за то, что она не указала Крым частью страны. Об этом заявил спикер украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщил «Чемпионат» .

Карту с российским Крымом ФИФА продемонстрировала во время жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. В видео рассказывали о сборных, которые не могут встретиться друг с другом по политическим причинам.

Республика Крым является субъектом Российской Федерации, она присоединилась к стране по итогам проведенного в 2014 году референдума.

Ранее жалобу на ФИФА и УЕФА из-за ролика с картой подала Украинская ассоциация футбола. В организации продемонстрированные в эфире кадры назвали «абсолютно неприемлемыми».

ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную от соревнований в 2022 году. бывший президент РФС Вячеслав Колосков отмечал, что главы этих международных структур хотят добиться снятия санкций против России.