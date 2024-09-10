На Украине издательство уволило дизайнера учебника с картой страны без Крыма

На Украине разразился очередной скандал, в результате которого главный дизайнер издательства «Литера» лишился работы. В украинские школы поставили новые учебники для семиклассников с картой страны без Крыма. Об этом сообщили на странице издательства в соцсетях.

Руководство «Литеры» пояснило, что дизайнер совершил техническую ошибку, а редакция в процессе окончательной подготовки учебника по украинскому языку для 7 класса к печати допустила недоработки.

«Издательство приняло кадровые решения. Главный дизайнер издательства уволен, всем причастным к выпуску книги вынесены выговоры со штрафными санкциями», — говорится в сообщении.

Поставленные в школы учебники отзовут. Издательство за своей счет выпустит исправленный тираж, направив его в учебные заведения.

Ранее представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков рассказал, что на Украине авторы школьных пособий еще в 2016 году включили в состав страны Кубань, Крым и Белгород. По его словам, вторжение ВСУ в Курскую область — результат украинской пропаганды.