Украина пожаловалась на трансляцию ФИФА из-за карты без Крыма

Международная ассоциация футбола (ФИФА) в официальной трансляции показала карту с Крымом вне состава Украины. Внимание на это обратил Telegram-канал «Первый спорт» .

Карту продемонстрировали на жеребьевке к чемпионату мира по футболу 2026 года. В тот момент организация объясняла, почему украинская и белорусская сборные не будут играть в одной группе.

Жалобу на трансляцию в ФИФА и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) уже подала Украинская ассоциация футбола (УАФ). Эта структура сочла продемонстрированную без Крыма карту Украины «абсолютно неприемлемой».

Российскую сборную к жеребьевке отбора на чемпионат мира 2026 года не допустили. ФИФА и УЕФА еще в 2022 году отстранили и сборную, и российские клубы от участия в соревнованиях под своими эгидами.

При этом в ноябре 2024 года бывший президент РФС Колосков говорил, что главы ФИФА и УЕФА хотели бы добиться снятия санкций с России.