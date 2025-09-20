Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба снова приехал в страну после побега на фоне принятия закона о запрете на выезд бывших дипломатов. Об этом сообщило украинское издание Times of Ukraine.

По его информации, экс-министр прибыл в украинскую столицу. Подробностей случившегося издание не привело. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

«Дмитрий Кулеба вернулся на Украину. Экс-глава МИД сейчас находится в Киеве», — отметили в Times of Ukraine.

Ранее экс-министр рассказал о своем побеге итальянской газете Corriere della Sera. Он уточнил, что покинул республику тайно, посреди ночи. Кулеба назвал закон о бывших дипломатах унизительным и отметил, что украинское руководство выместило на нем злость за критику.

Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала побег Кулебы как заговор в дурдоме. По ее мнению, попытки украинских властей построить в республике демократию в конечном итоге привели к диктатуре.