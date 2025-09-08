Захарова: слова Кулебы о бегстве с Украины выглядят как заговор в дурдоме

Заявления экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о бегстве из-за указа президента Владимира Зеленского напоминают заговор в дурдоме. На это в Telegram-канале указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме», — написала она.

По мнению дипломата, из слов Кулебы следует, что жалкие попытки построения демократии на Украине привели к диктатуре, а сам он предпочел «улететь к зарубежной кормушке».

Бывшему министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе пришлось тайно бежать в Польшу, ведь указом Зеленского бывшим дипломатическим служащим запрещено покидать страну.

Кулеба лишился своего поста в 2024 году. Когда он узнал о предстоящем увольнении, то вышел на балкон с бутылкой вина и написал заявление.