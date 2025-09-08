Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба бежал в Польшу. Об этом он сам сообщил итальянской газете Corriere della Sera .

По его словам, делать это пришлось тайно, среди ночи, поскольку указ Владимира Зеленского запрещает бывшим дипломатическим служащим покидать страну. Кулеба назвал это унизительным и добавил, что украинские власти выместили на нем злость за критику.

В прошлом году он рассказывал, что, узнав о предстоящем увольнении, вышел на балкон с бутылкой игристого вина и сигарой и написал заявление.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью, чем отличается Владимир Зеленский от простых украинцев: в случае необходимости он сможет сбежать из страны, а они — нет.