Экс-министр иностранных дел Кулеба бежал с Украины
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба бежал в Польшу. Об этом он сам сообщил итальянской газете Corriere della Sera.
По его словам, делать это пришлось тайно, среди ночи, поскольку указ Владимира Зеленского запрещает бывшим дипломатическим служащим покидать страну. Кулеба назвал это унизительным и добавил, что украинские власти выместили на нем злость за критику.
В прошлом году он рассказывал, что, узнав о предстоящем увольнении, вышел на балкон с бутылкой игристого вина и сигарой и написал заявление.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью, чем отличается Владимир Зеленский от простых украинцев: в случае необходимости он сможет сбежать из страны, а они — нет.