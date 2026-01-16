Кличко заявил об атаке беспилотников на Киев утром 16 января

Столицу Украины атаковали беспилотники. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.

«В столице работают силы ПВО. <…> Находитесь в укрытиях!» — написал он.

Накануне издание «Страна» сообщило, что в Киеве третий день нет света из-за аварийных отключений. Электричество пропало полностью или частично у всех подгрупп. Как отмечала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, улучшение ситуации с энергоснабжением в столице стоит ждать не раньше, чем через четыре дня.

Ранее Кличко призвал горожан покинуть Киев из-за проблем с теплом и электроэнергией. Половина многоквартирных домов в городе остались без отопления. Также есть проблемы с водоснабжением.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что мэр Киева своими призывами случайно помог российским войскам. Эвакуация жителей обесточенных городов в села позволит ВС России наносить удары по объектам, не опасаясь ранить гражданских.