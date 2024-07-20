Кличко назвал убийство Фарион вызовом демократии

Фото: РИА «Новости»

Убийство бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион является провокацией. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, насилие не лучший метод борьбы с оппонентами и «теми, кто мыслит иначе». Градоначальник выразил уверенность, что убийство Фарион является вызовом демократии и стабильности на Украине.

Кличко подчеркнул, что все обстоятельства произошедшего покушения необходимо расследовать оперативно, а результаты расследования должны быть открыты для общественности.

Ранее сообщалось, что националистка Фарион умерла в больнице во Львове после покушения. Стрелок выследил бывшего депутата рядом с ее домом и выстрелил в висок. Он использовал оружие без глушителя. После совершения преступления преступник скрылся.

Расследованием занимается национальная полиция и СБУ.  Уголовное дело о нападении на Ирину Фарион переквалифицировали на статью об убийстве.

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