Кличко назвал убийство Фарион вызовом демократии

Убийство бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион является провокацией. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале .

По его мнению, насилие не лучший метод борьбы с оппонентами и «теми, кто мыслит иначе». Градоначальник выразил уверенность, что убийство Фарион является вызовом демократии и стабильности на Украине.

Кличко подчеркнул, что все обстоятельства произошедшего покушения необходимо расследовать оперативно, а результаты расследования должны быть открыты для общественности.

Ранее сообщалось, что националистка Фарион умерла в больнице во Львове после покушения. Стрелок выследил бывшего депутата рядом с ее домом и выстрелил в висок. Он использовал оружие без глушителя. После совершения преступления преступник скрылся.

Расследованием занимается национальная полиция и СБУ. Уголовное дело о нападении на Ирину Фарион переквалифицировали на статью об убийстве.