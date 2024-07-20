Появилось фото экс-депутат Рады Фарион после покушения

Фото националистки Фарион из больницы опубликовали в Сети после покушения

Очевидец сфотографировал политика Ирину Фарион после покушения. Неизвестный выстрелил в экс-депутата Рады рядом с ее домом во Львове, сообщил «Московский комсомолец».

На опубликованных кадрах Фарион лежала на каталке с перебинтованной головой, которая была вся в крови.

Местные правоохранители начали поиск нападавшего. По предварительной версии, киллер был в перчатках и стрелял из пистолета без глушителя. После покушения он скрылся.

Позже стало известно, что Фарион скончалась в больнице, не приходя в сознание. Туда ее доставили с огнестрельном ранением в голову. Медики сделали экс-депутату Рады операцию, она находилась на искусственной вентиляции легких.

Комментируя покушение на Фарион президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для расследования преступления привлекли все силы национальной полиции и СБУ. По словам украинского лидера, виновный в этом нападении понесет «полную ответственность».