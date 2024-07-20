Дело о нападении на экс-депутата Рады Фарион переквалифицировали

Нацполиция: дело о нападении на Фарион переквалифицировали на статью об убийстве

Фото: РИА «Новости»

Национальная полиция Украины переквалифицировала дело о нападении на экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион. Теперь его расследуют как дело о предумышленном убийстве, сообщили в Telegram-канале нацполиции.

«Ирина Фарион умерла от полученных травм в больнице. Преступление переквалифицировали на часть 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители сейчас устанавливают личность злоумышленника. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее украинский депутат Игорь Зинкевич заявил, Фарион получила пулевое ранение в голову рядом с подъездом своего дома во Львове. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. После операции 60-летняя экс-нардеп умерла, не приходя в сознание.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на Ирину Фарион, отметив, что к поискам преступника привлекли все необходимые силы национальной полиции и СБУ.

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