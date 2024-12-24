Киевские власти потребовали сокращения помощи украинским беженцам в ЕС

El Pais: Киев требует от ЕС сократить помощь беженцам, чтобы они вернулись

Власти Украины обратились к государствам — членам Евросоюза с просьбой о сокращении помощи украинским беженцам в качестве меры давления для их возвращения на родину. Об этом заявила испанская газета El País .

«Украина добивается возвращения до 10 миллионов беженцев и эмигрантов. Правительство создает министерство национального единства, которое надеется вернуть жителей и ослабить демографический кризис, чтобы заняться восстановлением страны», — сообщило издание.

По мнению киевских властей, чтобы украинские беженцы покинули страны Евросоюза, в государствах должны использовать «экономические методы воздействия», например лишать их пособий, а мужчинам призывного возраста запрещать обращаться за консульскими услугами.

В последнее время в Европе стали чаще отказывать в убежище жителям Западной Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что приехавшим в ФРГ украинским беженцам нужно найти работу в стране.

В противном случае их отправят обратно. Также в стране могут лишить новоприбывающих в Германию украинцев пособия по безработице.