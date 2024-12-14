Украинцев в Германии пообещали лишить пособий по безработице

Новоприбывающие в Германию украинцы и нелегальные мигранты могут лишиться возможности получать пособия по безработице. Об этом сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на черновой вариант предвыборной программы оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

«В случае победы на выборах в бундестаг ХДС/ХСС намерены провести фундаментальные реформы в финансовой, экономической и социальной политике страны. Они хотят ужесточить политику в отношении беженцев из Украины, которым перестанут выплачивать пособия по безработице», — заявили журналисты.

Авторы материала добавили, что украинцы смогут получать выплаты в соответствии с законом о пособиях для просителей убежища. Депутаты также хотят ограничить социальные пособия для подлежащих высылке из страны.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц открыто признал, что Украину поддерживают ради экономической выгоды.