Время пришло. Шольц попросил украинцев уезжать обратно

Шольц: украинским беженцам пришло время найти работу в ФРГ или уезжать обратно

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в парламенте заявил, что приехавшие украинцы должны активнее искать работу в стране. В противном случае им нужно возвращаться на родину, сообщил телеканал NTV.

По словам Шольца, ФРГ должна стремиться к трудоустройству не только украинских граждан, но и беженцев из других стран. Для мотивации таким людям необходимо пройти языковые курсы.

«Многие находятся на территории Германии давно, поэтому настало время что-то делать», — сказал он.

Также канцлер заявил о планах создать в Германии украинскую администрацию, которая займется координацией вопросов беженцев. Зеленский уже предложил свою помощь в создании такого агентства.

На этой неделе Шольц побывал в Киеве, где объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 650 миллионов евро. Также глава немецкого правительства пообещал не снимать мораторий на использование ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь России.