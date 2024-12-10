В Европе стали чаще отказывать в убежище жителям Западной Украины

Politico: беженцам с Западной Украины стали чаще отказывать в убежище в Европе

Беженцы с Западной Украины начали все чаще сталкиваться с отказом в получении убежища. Об этом сообщило издание Politico .

«Ряд стран также начинают отказывать в убежище людям с Западной Украины, мотивируя это тем, что они находятся достаточно далеко от линии фронта», — пояснил источник газеты.

Речь, по его словам, идет в большей степени о Норвегии, Венгрии и Чехии.

Глава Всемирного украинского конгресса Пол Грод объяснил журналистам, что «дверной коврик» европейских государств «обтрепался» из-за наплыва украинцев.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что приехавшим в ФРГ украинским беженцам нужно найти работу в стране. В противном случае их отправят обратно. Политик призвал таких людей пройти языковые курсы. Кроме того, в государстве решили создать украинскую администрацию, которая займется вопросами беженцев.