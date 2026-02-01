Киевляне вышли на массовый протест

В Киеве местные жители вышли на массовый протест и перекрыли Харьковское шоссе из-за длительного отсутствия электричества. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» .

По информации источника, жители одного из микрорайонов организованной колонной вышли на трассу и заблокировали проезд автомобилей. На месте дежурят экипажи полиции.

Ранее оператор «Укрэнерго» заявил об аварийных отключениях по всей стране и большом дефиците мощности в системе. Энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение критически важной инфраструктуры украинской столицы. Версии о внешнем вмешательстве и кибератаке не подтвердились. Из-за блэкаута в киевской подземке застряли около 500 человек.

Днем 1 февраля мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что в Киеве без отопления порядка 1000 жилых домов. За сутки там удалось вернуть тепло в более чем 1500 многоэтажек.