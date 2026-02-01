Сбой в энергосистеме Киева оставил без тепла 1000 домов

Кличко: после аварии в энергосистеме без тепла остались 1000 домов в Киеве

После масштабной системной аварии в энергосистеме Украины в Киеве без отопления еще осталось около 1000 жилых домов. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале , отметив, что накануне вечером их было 2600.

«За минувшую ночь к теплоснабжению подключили еще более 1500 столичных многоэтажек, оставшихся без тепла в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины», — сообщил Кличко.

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что электроснабжение во всех областях уже восстановили. Он объяснил причины вчерашнего коллапса.

«Утром произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом. Это привело к каскадным отключениям в семи областях страны. По предварительным оценкам, это произошло из-за обледенения линий и оборудования», — написал политик.

Ранее оператор «Укрэнерго» сообщал о высоком дефиците мощности в системе и аварийных отключениях по всей стране. Энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение критически важной инфраструктуры столицы. Версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились.