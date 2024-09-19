Киевляне снова жгут машины ВСУ. В городе нашли несколько выгоревших дотла авто
«Страна.ua»: неизвестные сожгли несколько машин ВСУ в Киеве
В Киеве ночью неизвестные сожгли несколько машин, принадлежащих военным ВСУ. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Ночью в Киеве сожгли очередные машины, принадлежащие военным. Это произошло в районе Минского массива», — указали в публикации.
Судя по кадрам, машины полностью выгорели. На некоторых видны знаки украинских войск. В начале сентября в Киеве сожгли еще одну машину бойца ВСУ. Авто находилось в районе Дарницкой площади.
В Сети появилась информация о том, что на Украине начали сжигать машины бойцов, путая их с автомобилями сотрудников военкоматов.
В некоторых Telegram-каналах предлагают за вознаграждение жечь машины, принадлежащие военным комиссарам. В стране даже начали продавать наклейки «Я не из ТЦК» (территориального центра комплектования — военкомата).
Также в Киеве подожгли автобус, принадлежащий ВСУ. Посмотреть на полыхающий транспорт собралась толпа людей.