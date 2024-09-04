Автобус ВСУ спалили в Киеве

«Страна.ua» сообщила о поджоге автобуса ВСУ в Киеве

Hans Eiskonen
Фото: Hans Eiskonen/Unsplash

Очередной автобус, принадлежащий ВСУ, загорелся в Киеве. Кадры с места происшествия опубликовало украинское издание «Страна.ua».

Посмотреть на догорающий автобус собрались несколько десятков человек. Как отметили журналисты, машину украинских военных спалили в Днепровском районе города, в Лисках. Это не первый подобный случай в стране — в течение последних нескольких месяцев в разных областях Украины поджигают принадлежащие вэсэушникам автомобили.

В конце августа машин лишились несколько украинских военнослужащих в Одессе и Киеве. Некоторые, чтобы сохранить автомобили, начали наносить на них надписи «Я не из ТЦК» (территориального центра комплектования — аналог военкоматов).

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