Автобус ВСУ спалили в Киеве

Посмотреть на догорающий автобус собрались несколько десятков человек. Как отметили журналисты, машину украинских военных спалили в Днепровском районе города, в Лисках. Это не первый подобный случай в стране — в течение последних нескольких месяцев в разных областях Украины поджигают принадлежащие вэсэушникам автомобили.

В конце августа машин лишились несколько украинских военнослужащих в Одессе и Киеве. Некоторые, чтобы сохранить автомобили, начали наносить на них надписи «Я не из ТЦК» (территориального центра комплектования — аналог военкоматов).