Новый хит. В украинских чатах начали предлагать сжигать машины военкомов

В украинских Telegram-чатах появилось предложение сжигать машины военных комиссаров за вознаграждение, которое составляет три тысячи долларов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным издания, в Сумах за несколько дней сгорели минимум четыре машины сотрудников территориальных центров комплектования. Поджоги фиксируют на фоне протестов против насильственной мобилизации по всей стране.

«Людям не нравится, что мужчин начали выдергивать прямо из такси и увозить на фронт. И как 18-19-летних пацанов забирают из автошкол», — сообщили авторы публикации.

После массовых поджогов на территории Украины в продажах появились магниты на машину с надписью: «Я не из ТЦК». Как сообщил Telegram-канал со ссылкой на продавца товара, стоимость одного магнита составляет 200 гривен (435 российских рублей).

Ранее в МИД России заявили, что руководство Украины приняло решение организовать атаку на Курскую область, чтобы «под шумок» еще на три месяца продлить мобилизацию в стране.