«Катастрофа». Украинцы стали повально отказываться от гражданства

Сотни тысяч украинцев, находящихся за рубежом, отказались от гражданства Украины. Об этом депутат Верховной рады Николай Княжицкий заявил в эфире украинского Youtubе-канала «Говорит большой Львов».

«Лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства. Есть люди, которые давно были за границами Украины, у них было по два паспорта, они просто отказываются от украинских паспортов», — заявил парламентарий.

Княжицкий объяснил это отказом Киева предоставлять гражданам консульские услуги за границей. Это решение 18 мая отменили, причем по причине тех же массовых отказов от украинского гражданства. Только обязали уехавших из страны мужчин предъявлять документы воинского учета в бумажном или электронном виде.

Ранее блогер Артур Бабич заявил, что готов отказаться от украинского гражданства, чтобы вернуться в Россию и получить паспорт РФ. Он также признался, что его не пугает даже призыв в армию и мобилизация.